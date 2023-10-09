Болгария, Греция и Румыния намерены построить современную транспортную инфраструктуру

По трассе предполагается построить современную комплексную инфраструктуру, которая активизирует экономические и политические связи

ВАРНА /Болгария/, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министры Болгарии, Греции и Румынии Николай Денков, Кириакос Мицотакис и Марчел Чолаку договорились о развитии современной транспортной, коммуникационной и энергетической инфраструктуры. Как сообщили на брифинге по итогам трехсторонних переговоров, состоявшихся в Варне, речь идет о проекте транспортного коридора от Салоников через Кавалу, Александруполис, Бургас и Варну до Констанцы, а в перспективе и к Молдавии.

По всей этой трассе предполагается построить современную комплексную инфраструктуру, которая активизирует экономические и политические связи. В переговорах приняли участие заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас и еврокомиссар по транспорту Адина Валеан.

"Европа не может оставаться разъединенной. Когда нет дорог, связывающих соседние государства, нет энергетической связанности, она становится зависимой от внешних факторов", - подчеркнул болгарский премьер.

Мицотакис в свою очередь отметил, что Греция продолжает инвестировать в зеленую энергию, что также требует развития электропереносных сетей. "Продолжаем инвестировать в возобновляемые энергетические источники, хотим превратить весь регион в центр международной связанности и переноса зеленой энергии, что требует развития электропереносных сетей в наших странах", - отметил он.

"Необходимо сотрудничество стран в развитии инфраструктуры, транспорт - это опорный столб экономики. Мы собрались здесь, чтобы помочь всему региону развить эту инфраструктуру, Европейский союз имеет такую возможность", - подчеркнула со своей стороны еврокомиссар.

Премьер-министры подписали декларацию, в которой подчеркнута важность реализации этого проекта и намерение в ближайшие месяцы подготовить меморандум по этой теме. Главы правительств также заявили о готовности к сотрудничеству в различных отраслях экономики и политики в интересах каждого из государств. В рамках саммита запланировано проведении серии двусторонних встреч.