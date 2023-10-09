Red Wings готова при необходимости увеличить количество рейсов из Израиля

Речь идет о заказной программе "вывозных" рейсов

Москва, 9 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings готова в случае необходимости увеличить количество рейсов из Израиля для вывоза россиян из страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Осознавая высокий уровень ответственности в качестве одного из основных авиаперевозчиков по данному направлению, авиакомпания по согласованию с авиационными регуляторами России и Израиля готова обеспечить выполнение дополнительных частот, в том числе в рамках возможной заказной программы "вывозных" рейсов", - сообщили в компании.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия озабочена судьбой большого числа соотечественников, проживающих на территории Израиля, и готова помочь в их эвакуации.

"В настоящее время авиакомпания Red Wings осуществляет рейсы в рамках регулярной программы, обеспечивая выполнение действующих обязательств перед пассажирами. В открытой продаже находится лишь небольшое число ранее не проданных билетов", - отметили в компании.