Chevron прекратила добычу газа на ключевом месторождении в Израиле

Корпорация объяснила это решение необходимостью обеспечить безопасность сотрудников на фоне эскалации палестино-израильского конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Американская нефтегазовая компания Chevron прекратила добычу на ключевом газовом месторождении Тамар из соображений безопасности на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление корпорации.

"Нашим главным приоритетом является обеспечение безопасности сотрудников, сообществ, в которых мы работаем, окружающей среды и наших объектов", - говорится в сообщении компании. Несмотря на прекращение добычи в Тамаре, компания продолжит снабжать своих израильских клиентов газом с месторождения Левиафан, расположенного в Средиземном море, указывает Bloomberg.

Как отмечает агентство, шельфовое месторождение Тамар расположено в 24 км к западу от города Ашкелон, который находится к северу от сектора Газа. Согласно данным Chevron, на нем добывается от 7,1 до 8,5 млн кубометров природного газа в день. В августе Израиль заявил, что будет поставлять больше газа с этого месторождения в Египет на фоне укрепления международных связей. Остановка добычи может привести к задержкам поставок, в том числе и в Европу, считает агентство. Перспективы будущих поставок израильского газа остаются неопределенными на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке.