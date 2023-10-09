"Билайн" полностью отошел российскому топ-менеджменту

Условия сделки Veon и "Вымпелкома" не предполагают возможности обратного выкупа

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Компания "Вымпелком", владеющая брендом "Билайн", полностью перешла группе российских топ-менеджеров во главе с его гендиректором Александром Торбаховым. Об этом сообщил нидерландский холдинг Veon - бывший владелец сотового оператора, который таким образом завершил выход из России.

Как уточняет сам "Вымпелком", в рамках сделки он приобрел свыше 96% всех облигаций группы Veon в России, выкуп осуществлен на единых и экономически равных для каждого выпуска облигаций условиях. Условия сделки не предполагают возможности обратного выкупа.

"Таким образом, ПАО "Вымпелком" становится полностью российской компанией", - подчеркнул сотовый оператор.

"Билайн" всегда был самостоятельной компанией, а не просто частью международной группы, но теперь все на 100% зависит только от нас. Мы освободились от ограничений и теперь станем еще более мобильными и открытыми для партнерств внутри нашей страны", - добавил Торбахов, чьи слова приведены в сообщении о завершении сделки.

Veon анонсировал продажу "Билайна" в ноябре 2022 года. Топ-менеджмент сотового оператора во главе с Торбаховым заключил соглашение о его выкупе у холдинга. Как было объявлено, сделка должна была быть завершена не позднее 1 июня 2023 года, но с возможностью продления сроков.

В конце мая 2023 года Veon сообщал, что вступил в заключительную стадию продажи "Вымпелкома" российскому топ-менеджменту, передав всю документацию в международные депозитарии Euroclear и Clearstream для аннулирования еврооблигаций, принадлежащих уже бывшей российской "дочке".