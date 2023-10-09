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Палестино-израильский конфликт

ЦБ Израиля намерен продать до $30 млрд для стабилизации курса шекеля

Согласно заявлению ЦБ, этот шаг будет предпринят с целью "умерить волатильность обменного курса шекеля и обеспечить необходимую ликвидность для дальнейшего надлежащего функционирования рынков"

ЛОНДОН, 9 октября. /ТАСС/. Центробанк Израиля намерен продать $30 млрд для поддержания шекеля после того, как на торгах его курс снизился более чем на 2% по отношению к доллару, до самого низкого уровня с 2016 года. Об этом сообщает газета Financial Times.

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Согласно заявлению ЦБ, имеющему около $200 млрд валютных резервов, этот шаг будет предпринят с целью "умерить волатильность обменного курса шекеля и обеспечить необходимую ликвидность для дальнейшего надлежащего функционирования рынков".

Помимо этого, ЦБ Израиля заявил, что предоставит рынку ликвидность на сумму до $15 млрд посредством соглашений о свопах.

По оценке аналитиков Citi, которую приводит издание, "одним из важных последствий конфликта является возможное ухудшение и без того неопределенных финансовых перспектив Израиля". Менеджер RBC BlueBay Asset Management Каспар Хенсе выразил опасение по поводу приобретения израильских активов на перспективу из-за наличия "высокого геополитического риска". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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