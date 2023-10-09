Объем экспорта продукции липецкого АПК вырос в два раза с начала 2023 года

По словам губернатора Игоря Артамонова, за этот период регион прирастил в тоннаже 45%

ЛИПЕЦК, 9 октября. /ТАСС/. Объем экспорта продукции аграрно-промышленного комплекса (АПК) Липецкой области с начала 2023 года вырос в два раза по сравнению с первыми девятью месяцами прошлого года. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов, подводя итоги участия области во всероссийской выставке "Золотая осень".

"Если рассмотреть динамику экспорта сельхозпродукции за девять месяцев этого года, то в сравнении с тем же показателем на аналогичную дату предыдущего года в долларах мы приросли почти в два раза, а в тоннаже - на 45%", - отметил губернатор.

Он напомнил, что экспорт продукции АПК занимает второе место во внешнеторговом обороте экономики региона после экспорта продукции черной металлургии. "В прошлом году объем экспорта продукции агропромышленного комплекса в Липецкой области составил 728,9 млн долларов", - заметил глава региона.

Говоря об участии в мероприятии, губернатор напомнил, что регион завоевал Гран-при за вклад в развитие выставки, 16 золотых и 2 серебряные медали. Также область подписала три соглашения - о строительстве второй очереди завода кормов для животных, о сотрудничестве с Рязанской областью в сельском хозяйстве и по линии Гостехнадзора. "Липецкие аграрии традиционно считаются одними из лучших в России, благодаря их неустанному труду регион входит в число лидеров по целому ряду показателей, отрадно, что на "Золотой осени" область вновь получила заслуженные награды", - сказал Артамонов.