AFP: Франция лучше обеспечена запасами газа для зимы, чем в 2022 году

По данным агентства, обеспечение бесперебойного электроснабжения зависит от надежности поставок сжиженного природного газа, а также применения мер экономии электроэнергии

ПАРИЖ, 9 октября. /ТАСС/. Франция лучше подготовилась к зимнему периоду с точки зрения поставок газа, чем в 2022 году. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).

В 2023 году энергосистема Франции "обладает возможностью обеспечить и свои потребности, и экспортные обязательства даже в случае холодной зимы", информирует AFP со ссылкой на заявления крупнейших газотранспортных операторов GRTgaz и Terega.

Вместе с тем энергокомпании призывают к осторожности, "особенно в случае если холода придутся на вторую половину зимы". Как указывает AFP, обеспечение бесперебойного электроснабжения зависит от надежности поставок сжиженного природного газа, а также применения мер экономии электроэнергии.

Как указало AFP, в настоящий момент газохранилища Франции заполнены на 95%.