В "Укрэнерго" заявили, что Украина не сможет накопить плановые запасы угля к началу зимы

Недостаток может быть восполнен за счет импорта из Польши и Казахстана, сообщил член наблюдательного совета компании Юрий Бойко

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Украина не успеет накопить к зимнему периоду необходимые 1,8 млн тонн угля, недостаток может быть восполнен за счет импорта из Польши и Казахстана. Об этом в интервью агентству Укринформ сообщил член наблюдательного совета компании "Укрэнерго" Юрий Бойко.

"По углю ситуация на сегодняшний день выглядит таким образом, что накопить плановые запасы - а эта цифра обнародовалась, мы ею можем оперировать, 1,8 млн тонн угля должно было быть накоплено на 15 октября, - так вот, эта цифра достигнута точно не будет", - сказал он.

"Совершенно очевидно, что ресурсом государственных шахт и частных добытчиков мы не покроем наш баланс в той мере, которая позволила бы накапливать уголь и выйти на плановые показатели", - подчеркнул Бойко.

При этом он отказался привести данные, сколько сейчас Украина накопила угля. "Мне придется максимально избегать озвучивания четких цифр, которые есть на сегодня, поскольку эта информация с ограниченным доступом", - сказал топ-менеджер.

Бойко выразил убеждение, что уголь за счет импортного ресурса будет довезен и что его недостаток "не станет тем узким местом, которое станет причиной потенциальных ограничений электроэнергии". Он добавил, что импортный уголь сейчас доставляется в страну по железной дороге. Отвечая на вопрос о происхождении угля, Бойко ответил, что рассматривается завоз этого вида топлива из Польши и Казахстана.