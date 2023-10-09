9 октября, 13:49
Палестино-израильский конфликт

Lufthansa отменила все рейсы в Тель-Авив и из него до 14 октября включительно

В компании отметили, что находятся в тесном контакте с властями и продолжают внимательно следить за развитием ситуации с безопасностью в Израиле

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Германская авиакомпания Lufthansa на фоне эскалации ситуации в Израиле приняла решение отменить выполнение всех рейсов в Тель-Авив и из него до 14 октября включительно. Об этом говорится в заявлении авиаперевозчика.

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"Мы сожалеем о том, что нам пришлось принять это решение", - сказал представитель авиакомпании. При этом в Lufthansa подчеркнули, что находятся в тесном контакте с властями и продолжают внимательно следить за развитием ситуации с безопасностью в Израиле.

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи". Глава политбюро движения ХАМАС назвал операцию палестинских радикалов вблизи Газы реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима. Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории Израиля. По последним данным, в результате эскалации конфликта погибли по меньшей мере 508 палестинцев, порядка 2,8 тыс. ранены. В Израиле погибли не менее 800 человек, еще 2,4 тыс. пострадали. 

Теги:
ПалестинаГерманияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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