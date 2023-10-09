В Подмосковье план по сбору картофеля выполнили на 83%

Валовый сбор составил на 184 тонны больше, чем в аналогичном периоде прошлого года

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Более чем на 80% выполнили в Московской области план по сбору картофеля. Валовый сбор составил свыше 380 тыс. тонн, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"В Московской области картофель убран с площади 11,5 тыс. га, или 83% от плана. Валовый сбор составил более 380 тыс. тонн - на 184 тонны больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - привели в тексте слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.

В пресс-службе рассказали, что всего в Подмосковье в этом году картофель посадили на площади почти 14 тыс. га.

Ранее в министерстве сообщали, что в Московской области собрали около 40 тыс. тонн зернобобовых культур.