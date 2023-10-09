Рост акций компании Veon на Мосбирже превышал 7%

Положительную динамику отметили на фоне сообщения о продаже "Билайна" группе российских топ-менеджеров, а также о полном завершении выхода из России

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Акции компании Veon в ходе торгов на Мосбирже росли более чем на 7%, свидетельствуют данные торговой площадки. Положительная динамика отмечена на фоне сообщения о продаже "Билайна" группе российских топ-менеджеров, а также о полном завершении выхода из России.

По данным Мосбиржи на 16:16 мск, акции компании дорожали на 7,64%, до 54,25 рубля за шт. К 16:49 мск бумаги замедлили рост до 1,98% и торговались на уровне 51,4 рублей.

Veon анонсировал продажу "Билайна" в ноябре 2022 года. Топ-менеджмент сотового оператора во главе с гендиректором "Билайна" Александром Торбаховым заключил соглашение о его выкупе у холдинга. Как было объявлено, сделка должна была быть завершена не позднее 1 июня 2023 года, но с возможностью продления сроков.

В конце мая 2023 года Veon сообщал, что вступил в заключительную стадию продажи "Вымпелкома" российскому топ-менеджменту, передав всю документацию в международные депозитарии Euroclear и Clearstream для аннулирования еврооблигаций, принадлежащих уже бывшей российской "дочке".