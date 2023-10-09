СМИ: Кения представила первый танкер собственного производства

По информации NTV, страна стала пионером судостроения в Восточной и Центральной Африке

ПРЕТОРИЯ, 9 октября. /ТАСС/. Первое грузовое судно производства Кении MV Uhuru II было спущено на воду на озере Виктория в присутствии президента страны Уильяма Руто. Об этом сообщил кенийский телеканал NTV.

Судно грузоподъемностью 1,8 тыс. тонн, предназначенное для перевозки нефти и других грузов, было построено на верфи Kenya Shipyards в партнерстве с голландской фирмой Damen Shipyards. Стоимость строительства составила 2,4 млрд кенийских шиллингов (более $16 млн). Название корабля с языка суахили переводится как "свобода".

Как отмечает телеканал, теперь Кения стала пионером судостроения в Восточной и Центральной Африке, что делает возможным транспортировку топлива в другие страны региона. По словам управляющего директора кенийской верфи, судно может добраться в соседние Уганду и Танзанию за 10 часов.

Ожидается, что корабль станет дополнением к MV Uhuru I грузоподъемностью 1,26 тыс. тонн, поставленным в Кению в 1966 году шотландской компанией Yarrow Shipbuilders.