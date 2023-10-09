Комитет Думы одобрил законопроект о льготах по НДФЛ для добровольцев СВО

Согласно соответствующему документу, также предлагается освободить добровольцев от уплаты госпошлины за выдачу паспорта гражданина России и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о предоставлении отдельных льгот лицам, заключившим контракт о пребывании в добровольческом формировании либо о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на войска национальной гвардии РФ. Документ, инициированный группой депутатов и сенаторов, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

В частности, законопроектом предусматривается, что доходы в виде денежных средств и (или) иного имущества, безвозмездно полученных этой категорией лиц, освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц. Также предусматривается, что выплаты в виде безвозмездно переданных денежных средств и (или) иного имущества работникам, заключившим контракт о пребывании в добровольческом формировании либо о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на войска национальной гвардии РФ, не облагаются страховыми взносами.

Кроме того, предлагается освободить добровольцев от уплаты госпошлины за выдачу паспорта гражданина РФ и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность.

Правительство РФ поддержало законопроект.

Госдума рассмотрит законопроект на пленарном заседании 17 октября.