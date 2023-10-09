В Вологодской области получили рекордный за семь лет урожай зерна

Глава региона Олег Кувшинников сообщил, что урожай составил 209 тыс. тонн

ТАСС, 9 октября. Аграрии Вологодской области получили рекордный за последние семь лет урожай зерновых культур - 209 тыс. тонн при средней урожайности 24 центнера с га, сообщил губернатор Олег Кувшинников. В прошлом году было намолочено 176 тыс. тонн при средней урожайности 20 центнеров с га.

"В этом году мы получили очень хороший урожай всех сельскохозяйственных культур, обеспечили животноводство кормами в полном объеме. Урожай зерна - рекордный за последние семь лет, 209 тыс. тонн, и урожайность рекордная - 24 центнера с га", - сообщил Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

Как сообщил заместитель губернатора Михаил Глазков, на 6 октября полностью убраны зерновые культуры, рапс, завершается уборка льна-долгунца. Сбор картофеля и овощей продолжится до конца октября.

"Запрессовано 3,1 тыс. тонн льнотресты, что почти вдвое больше прошлогоднего. Семян рапса намолочено 4,5 тыс. тонн при урожайности 23 центнера с гектара, что сопоставимо с прошлогодним результатом. Накопано 67 тыс. тонн картофеля, на 15 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Собрано 4,4 тыс. тонн овощей открытого грунта, что на прошлогоднем уровне. Всего планируем собрать порядка 73 тыс. тонн картофеля и более 7 тыс. тонн овощей", - сказал замгубернатора.

Заканчивается заготовка кормов, на сегодня получено 104% кормов, или 23,9 центнера на одну корову. Потребность отрасли животноводства в кормах обеспечена в полном объеме. "Идут работы по подготовке к весенней кампании 2024 года. Посеяно озимых культур на площади более 5 тыс. гектаров. Засыпано более 24 тыс. тонн семян зерновых культур. Все семена будут проверены в лабораториях Россельхозцентра. За девять месяцев этого года аграриям перечислено 3,34 млрд рублей субсидий, из них 78% - это средства областного бюджета. Все это помогло своевременно приобрести удобрения, ГСМ, запчасти для имеющейся техники и новой", - сообщил Глазков.

Как отметил глава региона, при рассмотрении областного бюджета на 2024 год "будет увеличен объем государственной поддержки агропромышленного комплекса Вологодской области для безусловного обеспечения продовольственной безопасности".

Об агропроме

Вологодская область входит в число первых 30 регионов России по объемам производства сельскохозяйственной продукции, основное направление - животноводство. В силу климатических условий выращивают фуражное зерно, которое идет на корм скоту. Аграрии полностью обеспечивают потребности региона в молоке и молокопродуктах, яйце и картофеле. Производство молока превышает емкость рынка области в 1,6 раза, молочная продукция поставляется в 60 регионов страны.