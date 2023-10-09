В РФ указали на интерес ОАЭ к инфраструктуре доставки водорода с помощью танк-контейнеров

В российской компании "Н2 Инвест" отметили, что изготовление опытного образца 40-футового танк-контейнера для транспортировки и хранения жидкого водорода CryoSafe-42 они завершают

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. ОАЭ заинтересованы в сотрудничестве по созданию инфраструктуры по транспортировке водорода с помощью танк-контейнеров "Н2 Тех" (дочерняя компания "Н2 Инвест"). Об этом говорится в сообщении российской компании "Н2 Инвест" по итогам нефтегазовой выставки ADIPEC.

"Министерство промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов в лице департамента научно-исследовательских разработок (R&D), национальная энергетическая компания ADNOC, международные и национальные компании других стран проявили заинтересованность в сотрудничестве в области создания инфраструктуры, нейтрализующей барьеры эффективной транспортировки водорода на дальние расстояния с помощью танк-контейнеров CryoSafe", - сказано в сообщении.

"В настоящее время "Н2 Инвест" в лице своей дочерней компании "Н2 Тех" завершает изготовление опытного образца 40-футового танк-контейнера для транспортировки и хранения жидкого водорода CryoSafe-42", - отметили в компании.

"Н2 Инвест" образована в 2022 году как дочерняя компания Газпромбанка.