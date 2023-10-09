Госаудитслужба Украины обвинила производителей оружия в попытке хищения $164 млн

ГАСУ отвергла обвинение конструкторского бюро "Луч" в том, что проверка его деятельности приведет к сворачиванию ракетных программ

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Государственная аудиторская служба Украины (ГАСУ) обвинила недобросовестных производителей оружия в попытке хищения 6 млрд гривен ($164 млн) и отвергла обвинение конструкторского бюро (КБ) "Луч" в том, что проверка его деятельности приведет к сворачиванию ракетных программ.

Как сообщается в опубликованном на сайте ведомства заявлении главы службы Аллы Басалаевой, ГАСУ с начала специальной военной операции РФ в стране "выявила злоупотребления на 6 млрд гривен, которые недобросовестные производители, исполнители государственных контрактов в сфере обороны хотели вывести из бюджета страны".

По мнению Басалаевой, эти действия - "мародерство во время войны, которое производители прикрывают патриотическими лозунгами". "Вся информация о соответствующих нарушениях была передана правоохранительным органам", - отметила она.

Главы Госаудитслужбы назвала манипуляциями попытки производителей оружия переложить на аудиторов ответственность за невыполнение условий госконтрактов и привела в качестве примера ситуацию с КБ "Луч". Она подчеркнула, что ГАСУ проводит ревизию КБ "Луч" по обращению правоохранительных органов и что действия аудиторов не приведут к остановке производства вооружения, в том числе ракетных комплексов.

В понедельник в КБ "Луч" заявили, что действия Госаудитслужбы "приведут к полному сворачиванию ракетных программ на Украине". КБ, которое выпускает, в частности, ракетные комплексы "Ольха", крылатые ракеты "Нептун", противотанковые ракетные комплексы "Стугна", сообщило, что на его предприятия вновь пришли с проверкой. КБ "Луч" призвало премьера Украины Дениса Шмыгаля внести в парламент законопроект, который во время действия военного положения устанавливает мораторий на проверки предприятий ВПК.

Ранее Госаудитслужба после проверки контрактов, заключенных с Минобороны, заявила, что "украинские производители, сотрудничающие с министерством, не должны закладывать прибыль в контракты с государством". Проверки показали, что в результате государство переплатило поставщикам значительные суммы, на этом основании Госаудитслужба потребовала вернуть средства. 19 сентября руководство КБ "Луч" обвинило ГАСУ в создании препятствий для работы предприятия. Соответствующие письма оно направило в правительство, Совет национальной безопасности и обороны Украины, а также в концерн "Украинская оборонная промышленность".