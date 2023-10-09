Минпромторг и Росатом подписали СПИК на строительство завода радиофармпрепаратов

Его построят в Калужской области

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Проект Росатома в области здравоохранения - строительство крупнейшего в Европе завода по производству радиофармпрепаратов (РФП) в Калужской области - получил поддержку на государственном уровне. Как сообщает пресс-служба АО "Русатом хелскеа" ("Технологии здоровья", дивизион, аккумулирующий экспертизу Росатома в сфере здравоохранения), соответствующий специальный инвестиционный контракт (СПИК) подписан между Минпромторгом России, Росатомом, областным правительством и администрацией города Обнинска (Калужская область).

"9 октября 2023 года в городе Сочи дивизион "Технологии здоровья", Министерство промышленности и торговли РФ, правительство Калужской области и администрация Обнинска подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК) в рамках реализации проекта строительства крупнейшего в Европе завода по производству радиофармпрепаратов по стандартам GMP (надлежащая производственная практика)", - сообщает пресс-служба. В СПИК заявлены следующие меры поддержки проекта: упрощенный доступ к госзаказу, стабильность условий ведения хозяйственной деятельности, установление льготной ставки по налогу на прибыль. Кроме того, одной из мер поддержки, не указанной в СПИК, но предусмотренной постановлением правительства России, является возможность ускоренной и упрощенной процедуры получения статуса продукции, произведенной в России (статус "Сделано в России").

Заключение СПИК также является существенным основанием для получения таких преференций, как заключение офсетного контракта с субъектами РФ на поставку продукции, производимой в рамках контракта, и получение льготного финансирования с использованием механизма кластерной инвестиционной платформы.

"Со стороны государства мы видим мощный запрос на развитие отечественных технологий по производству радиофармпрепаратов. Параллельно со строительством завода мы ведем клинические и доклинические исследования ряда инновационных РФП, которые планируются к выпуску на технологических линиях завода. Если говорить о сооружении объекта, сейчас идут монолитные работы по возведению каркаса здания, мы планируем их завершить уже в 2024 году. Подписанный сегодня специальный инвестиционный контракт наглядно демонстрирует важность для страны работы, которую сегодня Росатом ведет для увеличения продолжительности и повышения качества жизни россиян", - цитирует пресс-служба генерального директора АО "Русатом хелскеа" Игоря Обрубова.

В настоящее время Росатом выпускает 11 радиофармпрепаратов для диагностики, лечения и тераностики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Радиоизотопная продукция госкорпорации позволяет проводить порядка 1 млн диагностических и терапевтических процедур в РФ ежегодно. К 2025 году 21 технологическая линия будущего завода будет выпускать более 25 наименований радиофармпрепаратов.