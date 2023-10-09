Расходы бюджета на нацпроекты на 1 октября составили 1,991 трлн рублей

По данным Минфина, наиболее высокие показатели исполнения зафиксировали у нацпроектов "Наука и университеты", "Культура" и "Демография"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета РФ на национальные проекты на 1 октября 2023 г. предварительно составили 1,991 трлн рублей, или 68,8% от плановых бюджетных назначений, сообщается в Telegram-канале Минфина РФ.

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 октября 2023 года составило 1 991,8 млрд рублей, или 68,8% от плановых бюджетных назначений", - говорится в сообщении.

Наиболее высокие показатели исполнения отмечены у нацпроектов "Наука и университеты" (81,5%), "Культура" (81,2%), а также "Демография" (74,7%).

Исполнение расходов бюджета на реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда" составило 76,7%, "Безопасные качественные дороги" - 72,9%, "Производительность труда" - 69,5%, а "Экология" - 68,7%, "Цифровая экономика Российской Федерации" - 62,6%, "Международная кооперация и экспорт" - 61,9%, "Образование" - 65,5%.

Минимальные показатели исполнения отмечены у нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - 56,2%, "Здравоохранение" - 57,5%, Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) - 57,5% и "Туризм и индустрия гостеприимства" - 47,2%.