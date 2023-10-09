Управлению Ространснадзора по ЦФО поставили автомобили "Москвич 3"

По словам заммэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова, машины себя хорошо зарекомендовали

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Партия из 22 автомобилей "Москвич 3" передана сотрудникам управления Ространснадзора по Центральному федеральному округу, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В мероприятии приняли участие руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктор Басаргин и заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Ежегодно наша совместная работа - Федеральной службы по надзору в сфере транспорта с Москвой, департаментом транспорта - углубляется. <…> Для нас автотранспорт - это не средство передвижения. Это мобильный офис, это наше рабочее место, где постоянно, круглосуточно работают наши инспектора", - сказал в ходе церемонии Басаргин.

Как отметил Ликсутов, сегодня уже большое количество федеральных органов, такие как МВД, ФСИН, московский метрополитен, использует автомобили "Москвич" много месяцев. По его словам, машины себя хорошо зарекомендовали.

"Для нас автомобиль "Москвич" - это проект, который мы делаем вместе с компанией "Камаз". Это уже российский автомобиль: совсем недавно завод уже перешел к тому, что полностью сварочные операции делает самостоятельно. То есть это не просто сборка, это уже глубокая интеграция в производственную цепочку", - добавил заммэра.

В феврале завод "Москвич" начал поставки кроссоверов "Москвич 3" и его электрической версии "Москвич 3е" в российские города, в марте стартовали продажи автомобилей у официальных дилеров. Также в сентябре завод запустил производство новинки - седана "Москвич 6", продажи которого планируется начать в октябре.