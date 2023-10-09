9 октября, 15:00,
обновлено 9 октября, 15:47

Стоимость седана "Москвич 6" составит от 2,3 млн рублей

Так, рекомендованная розничная цена автомобиля в комплектации "Комфорт" составит 2,336 млн рублей, а в версии "Бизнес" - 2,536 млн рублей

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Стоимость седана "Москвич 6" будет начинаться от 2,3 млн рублей, следует из информации на официальном сайте компании.

Так, рекомендованная розничная цена автомобиля в комплектации "Комфорт" составит 2,336 млн рублей, а в версии "Бизнес" - 2,536 млн рублей.

"На старте новый лифтбек "Москвич 6" будет представлен в двух версиях - "Комфорт" и "Бизнес". Отгрузки в дилерскую сеть начнутся в ближайшее время", - говорится в сообщении столичного автозавода.

"Москвич 6" оснащается турбомотором объемом 1,5 литра и мощностью 136 лошадиных сил. Седан представлен в пяти цветах - белый, черный, серый, красный и синий.

Серийная сборка новой модели "Москвича" была начата в сентябре, продажи планируется начать в октябре. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация