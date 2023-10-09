Wildberries планирует ввести опцию подтверждения заказа с помощью Touch ID и Face ID

Ее запустят в течение месяца

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries планирует запустить опцию дополнительного подтверждения заказа для снижения возможности случайных покупок, среди потенциальных способов - подтверждение с помощью технологий Touch ID и Face ID, говорится в сообщении компании.

"Онлайн-платформа разрабатывает функционал дополнительного подтверждения заказа в приложении, чтобы свести к минимуму возможность "случайных" заказов на других устройствах, членами семьи или сторонними лицами. <...> В течение месяца Wildberries запустит в приложении новую опцию, которую можно будет подключить по желанию", - говорится в сообщении.

"Способ дополнительного подтверждения заказа также можно будет выбрать, среди вариантов будут пин-код, а также технологии Touch ID и Face ID (и их аналоги на Android)", - добавили в компании.

Необходимость подобной функции вызвана одним из последних случаев, когда ребенок в приложении родителей сделал заказ на 250 тыс. рублей.