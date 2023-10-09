Нечаев предложил кабмину дать льготы компаниям за создание бесплатных курсов

По словам лидера "Новых людей", в России фактически отсутствуют меры по стимулированию частных компаний к созданию курсов повышения квалификации или реализации других мероприятий для развития системы непрерывного образования

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев направил обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко, в котором предлагает ввести льготы для частных компаний за создание бесплатных общедоступных курсов в рамках дополнительного образования. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

По его словам, в России фактически отсутствуют меры по стимулированию частных компаний к созданию курсов повышения квалификации или реализации других мероприятий для развития системы непрерывного образования. Нечаев пояснил, что развитие системы непрерывного образования в России происходит в основном с помощью реализации госпрограмм.

"Частные компании играют важную роль в развитии непрерывного образования, так как способны формировать образовательные программы исходя из реальной производственной практики и потребностей рынка труда. <…> В этой связи считаю необходимым рассмотреть возможность по введению для частных компаний стимулов за создание бесплатных и общедоступных курсов образовательных программ дополнительного образования", - указал Нечаев в обращении.

По его словам, среди таких стимулов могут быть разовое снижение страховых взносов для сотрудников, которые прошли корпоративные курсы повышения квалификации, или снижение налога на прибыль для компаний на сумму расходов на создание таких образовательных программ и проведение обучения, если в него вовлечены также граждане, не являющиеся их сотрудниками.

"Установление таких льгот создаст стимулы для частных компаний вкладывать средства в образование и профессиональную подготовку как своих сотрудников, так и граждан в целом, что в свою очередь может привести к увеличению производительности труда и качества товаров и услуг, а также к созданию новых рабочих мест. Все это в конечном итоге лишь увеличит налоговые поступления в бюджетную систему Российской Федерации", - добавил руководитель думской фракции.