Акционеры Fix Price 9 ноября обсудят перерегистрацию с Кипра в Казахстан

В частности, в повестку собрания включили вопрос одобрения предлагаемой редомициляции

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Акционеры ретейлера Fix Price, развивающего сеть магазинов низких фиксированных цен, на внеочередном собрании 9 ноября обсудят вопрос перерегистрации компании с Кипра в Казахстан, говорится в сообщении ретейлера.

"Fix Price Group PLC <…> объявляет о решении совета директоров компании созвать два внеочередных общих собрания акционеров. <…> Совет директоров принял решение провести внеочередные общие собрания акционеров <…> 9 ноября 2023 года <...>", - отмечается в сообщении.

В частности, в повестку собрания включен вопрос одобрения предлагаемой редомициляции. "Компания намерена перенести свое местонахождение из Республики Кипр, сохранив свой организационно-правовой статус, и стать зарегистрированным юридическим лицом на территории международного финансового центра "Астана" в Республике Казахстан", - уточнили в компании.

В соответствии с требованиями кипрского законодательства, акционерам будет предложено утвердить индивидуальную отчетность Fix Price за период с 1 января до 31 августа 2023 года.

Кроме того, в повестке собрания вопрос об утверждении и замене действующих меморандума и устава компании новыми документами в соответствии с законодательством Казахстана, а также о назначении совета директоров и иных должностных лиц (вступят в силу с даты регистрации в Казахстане).

Fix Price указывает, что по состоянию на 30 сентября сеть магазинов в Казахстане насчитывает 262 объекта. "Компания намерена сохранить текущую программу глобальных депозитарных расписок и листинг ГДР группы на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже после предлагаемой редомициляции", - добавляется в релизе.

О компании

Fix Price - одна из ведущих на международном рынке и крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен. По данным на 30 июня 2023 года, сеть насчитывала 6,039 тыс. магазинов в России и странах ближнего зарубежья.