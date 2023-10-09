МАГАТЭ рассчитывает на рост мощностей АЭС в мире на четверть к 2050 году

По данным агентства, все больше стран обращаются "к этому чистому и надежному источнику энергии для решения проблем энергетической безопасности, изменения климата и экономического развития"

ВЕНА, 9 октября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало новый прогноз, согласно которому к 2050 году мощность АЭС в мире вырастет по меньшей мере на четверть.

"Согласно более высокому прогнозу, мощность атомных электростанций к 2050 году увеличится более чем в два раза и составит 890 ГВт (эл.) по сравнению с сегодняшними 369 ГВт (эл.). В низком прогнозе мощность увеличится до 458 ГВт (эл.)", - говорится в пресс-релизе.

Агентство подчеркивает, что все больше стран обращаются "к этому чистому и надежному источнику энергии для решения проблем энергетической безопасности, изменения климата и экономического развития".

Как отметили в МАГАТЭ, "пандемия коронавируса, геополитическая напряженность и военный конфликт в Европе" привели к волатильности на рынке энергоносителей. На этом фоне атомная энергетика может в будущем помочь избежать новых шоков в сфере поставок и цен на энергию, считают в агентстве.