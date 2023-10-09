Белоруссия создаст в Новосибирской области центр машиностроения

Он создается на базе торгового дома "МТЗ-Сибирь"

МИНСК, 9 октября. /ТАСС/. Белоруссия создаст в Новосибирской области единую площадку, на которой будут представлены все машиностроители республики. Об этом сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, встречаясь с находящимся в Минске с визитом губернатором российского региона Андреем Травниковым.

"Мы приняли решение о таком первом комплексном центре, который бы объединил всех белорусских производителей машиностроительного оборудования. Он создается на базе торгового дома "МТЗ-Сибирь", - отметил белорусский премьер, видеофрагмент высказываний которого опубликован в Telegram-канале его пресс-службы.

Головченко подчеркнул, что нужно объединить потенциал всех производителей под одной вывеской и работать с одной площадки в Новосибирской области и близлежащих районах.