Путин поручил до конца года выполнить цели по зарплатам бюджетников

Доклад по этой теме глава государства ждет до 20 октября

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и регионам принять меры, чтобы по итогам года в полной мере выполнить показатели майских указов по зарплатам бюджетников. Такой пункт содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ с учетом ранее данных поручений обеспечить в полном объеме по итогам 2023 года достижение установленных указами президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761, от 28 декабря 2012 года №1688 целевых показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики", - говорится в одном из пунктов.

Доклад по этой теме Путин ждет до 20 октября.

Речь идет о тех, кто работает в здравоохранении, соцобеспечении населения, образовании, культуре и науке. Согласно майскому указу президента от 2012 года, зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону, а врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников - до 200% средней зарплаты по региону.