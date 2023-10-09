Расписки Fix Price на Мосбирже росли более чем на 6%

Компания сообщила о перерегистрации с Кипра в Казахстан

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Расписки компании Fix Price на Московской бирже росли более чем на 6%, свидетельствуют данные торгов. Котировки пошли вверх на сообщении о перерегистрации компании с Кипра в Казахстан.

По данным на 18:01 мск, стоимость бумаг компании росла на 6,47% - до 380 рублей.

К 18:20 мск расписки замедлили рост до 3,89% и находились на уровне 370,8 рубля.

Fix Price - одна из ведущих на международном рынке и крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен. На 31 марта 2023 года сеть насчитывала 5,848 тыс.магазинов в России и странах ближнего зарубежья.