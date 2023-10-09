Совет Думы обратится к Мишустину по поводу развития речного транспорта

Спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что проблемы, которые обсуждались депутатами в рамках выездных совещаний Совета Думы с представителями отраслей, предприятий и регионов, будут решаться в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Совет Думы утвердил перечень поручений по итогам выездных совещаний, которые проходили летом в Нижегородской, Тверской и Московской областях. Депутаты также приняли решение обратиться к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросам развития внутреннего пассажирского речного транспорта и поддержки агропромышленного комплекса в регионах Нечерноземья. Об этом сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы заслушали информацию председателей профильных комитетов по итогам выездных совещаний Совета Госдумы, которые прошли летом в Нижегородской, Тверской и Московской областях. Был подготовлен и утвержден перечень поручений, которые включают в себя разработку ряда законодательных инициатив. Также принято решение направить обращения Совета Госдумы председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по итогам совещаний в Тверской и Нижегородской областях", - отметил Володин.

Он подчеркнул, что некоторые из обсуждаемых депутатами вопросов "необходимо проработать совместно с кабмином". "Обращения касаются вопросов развития внутреннего пассажирского речного транспорта и поддержки агропромышленного комплекса в регионах Нечерноземья", - сообщил Володин.

Он также напомнил, что в ходе выездного совещания Совета Госдумы обсуждался вопрос финансирования Центра подготовки космонавтов (ЦПК). "Что касается центра подготовки космонавтов - договорились найти решение о дополнительном финансировании для нужд капитального ремонта, а также строительства сооружений социальной сферы в ЦПК", - подчеркнул спикер Госдумы. Кроме того, добавил он, по итогам выездного совещания в Калининградской области предложено поддержать программу социального-экономического развития региона.

По словам Володина, проблемы, которые обсуждались депутатами в рамках выездных совещаний Совета Думы с представителями отраслей, предприятий и регионов, будут решаться в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. "Учитывая, что до конца ноября в Думе будет продолжаться работа над проектом федерального бюджета на 2024-2026 годы, нам важно не откладывая вместе с правительством определиться, решение каких вопросов мы могли бы финансово обеспечить уже в следующем году", - отметил Володин.