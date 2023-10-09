Norwegian Air приостановила авиасообщение с Тель-Авивом

По данным компании, рейсы отменили до 15 октября

СТОКГОЛЬМ, 9 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Norwegian Air отменяет свои рейсы в Тель-Авив и обратно на этой неделе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

"В связи с текущей ситуацией в Израиле Norwegian Air решила отменить все свои рейсы в Тель-Авив и обратно вплоть до воскресенья, 15 октября", - приводит агентство слова представителя компании.

7 октября после обстрела Израиля со стороны сектора Газа группа боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникла на территорию еврейского государства. По последним данным, в результате столкновений и обстрелов среди палестинцев почти 600 погибли, почти 3 тыс. ранены, израильтян - около 800 погибли, более 2 тыс. ранены. Без вести пропали четыре россиянина.

ХАМАС называет свою вылазку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Израиль объявил о переходе к состоянию готовности к войне и скором начале операции "Железные мечи". Столкновения продолжаются и на Западном берегу реки Иордан, идет взаимный артобстрел на границе с Ливаном. Минобороны Израиля объявило о намерении полной блокады сектора Газа.