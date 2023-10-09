ЦБ заявил, что внебиржевой валютный рынок по-прежнему ориентирован на "токсичные" валюты

По данным Банка России, биржевой валютный рынок переходит на валюты дружественных стран

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Биржевой валютный рынок постепенно переходит на торги валютами дружественных стран, однако внебиржевой по-прежнему ориентирован на "токсичные" валюты, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

"Архитектура валютного рынка существенно изменилась с февраля 2022 года. На внебиржевом рынке доля торгов "токсичными" валютами снижается, но она продолжает существенно преобладать в структуре торгов, в отличие от биржевого рынка", - отметил регулятор. В сентябре доля доллара США и евро в общем обороте внебиржевого рынка составила около 69,2%, а юаня - 25,9%.

При этом доля "токсичных" валют на биржевом валютном рынке в сентябре составила 55,1% (выросла с 53,9% в августе), доля юаня - 44,7%. Во внешнеторговых операциях в августе доля юаня в экспорте увеличилась до 29%, в импорте - до 38%. Таким образом, биржевой сегмент валютного рынка "становится рынком торговли валютами дружественных стран (прежде всего юанем), тогда как внебиржевой сегмент по-прежнему ориентирован на торги "токсичными" валютами", сообщает регулятор.

Покупки и продажи валюты в сентябре

ЦБ также отмечает, что чистые продажи иностранной валюты крупнейшими экспортерами в сентябре увеличились на 27% - до $9,2 млрд с $7,2 млрд. Наиболее активный рост традиционно пришелся на вторую половину месяца - в период налоговых выплат. Отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров (без учета рублевой составляющей экспортной выручки) в августе составило 72% (в июле - 67%).

Население же в сентябре перешло к нетто-покупкам иностранной валюты. В целом за месяц граждане приобрели валюты на сумму 39,4 млрд рублей. Нетто-покупки осуществлялись на биржевом валютном рынке (всего на сумму 53,8 млрд руб.), при этом через крупнейшие банки розничные инвесторы продали валюту суммарно на 14,4 млрд рублей.