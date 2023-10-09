Физлица в сентябре снизили покупки ценных бумаг примерно на 25%

Совокупно за месяц они приобрели ценных бумаг на сумму 29,4 млрд рублей

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Крупнейшими нетто-покупателями на российском рынке акций остаются физические лица, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

Однако совокупно за месяц они приобрели ценных бумаг на сумму 29,4 млрд рублей, что примерно на 25% ниже аналогичного показателя прошлого месяца (39,2 млрд рублей).

Также покупки на рынке осуществляли системно значимые банки и некредитные финансовые организации за счет собственных средств (на сумму 8,8 млрд и 8,1 млрд рублей соответственно).

Среднедневной объем торгов в сентябре незначительно снизился и составил 123 млрд рублей (в августе - 135 млрд рублей). В отдельные дни объем биржевых торгов акциями превышал 190 млрд рублей.

Средняя доля розничных инвесторов в торгах в сентябре незначительно снизилась относительно предыдущего месяца и составила 81% (в августе - 82%).