"Дружественные" нерезиденты резко нарастили продажи акций РФ в сентябре

Объем проданных ценных бумаг "дружественными" нерезидентами составил 32 млрд рублей

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Объем проданных в сентябре 2023 года "дружественными" нерезидентами акций РФ стал самым крупным с февраля 2022 года и превысил совокупный объем проданных ценных бумаг с января по август 2023 года. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

"Основными продавцами выступили нерезиденты из дружественных стран, которые значимо нарастили объемы продаж (на сумму 32,0 млрд рублей), при этом месяцем ранее они осуществили незначительные покупки - 0,2 млрд рублей", - следует из материала ЦБ. С января по август 2023 года объем проданных ценных бумаг "дружественными" нерезидентами составлял 22,8 млрд рублей.

Также продажи ценных бумаг в сентябре осуществляли некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления. При этом суммарные объемы существенно снизились по сравнению с показателями в августе - в полтора раза, до 17,9 млрд рублей (в августе - на 27,7 млрд рублей).