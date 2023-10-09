В Швейцарии заявили об отсутствии обмена с РФ информацией о держателях счетов в 2023 году

Представитель пресс-службы Федеральной налоговой администрации Каролина Васна отметила, что это было решение правительства

ЖЕНЕВА, 9 октября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Швейцария обменивалась информацией о держателях счетов с 104 странами в 2023 году. Среди них не было России, поскольку с сентября 2022 года такой обмен по решению правительства не осуществляется, сообщила ТАСС представитель пресс-службы Федеральной налоговой администрации (ФНА) Каролина Васна.

Согласно опубликованному на швейцарском правительственном сайте пресс-релизу, ФНА в 2023 году "обменивалась информацией о финансовых счетах с 104 государствами". Берн направил в страны-партнеры сведения о 3,6 млн счетов и получил от них данные о 2,9 млн. По сравнению с прошлым годом число стран, с которыми осуществляется такой обмен, выросло на три: добавились Казахстан, Мальдивы и Оман. Обмен сведениями о счетах "является частью глобального стандарта автоматического обмена информацией".

Однако "в этом году вновь не было никакого обмена данными с Россией", подчеркнули в ФНА. Как пояснила, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, Васна, "Федеральный совет (правительство) на своем заседании 16 сентября 2022 года решил временно прекратить передачу сведений в Российскую Федерацию, и, как следствие, после этого решения Швейцария не передавала данные в Россию в рамках автоматического обмена информацией". Поэтому Россия "не получила какие-либо сведения", констатировала она.

По данным ФНА, на настоящий момент эта служба зарегистрировала около 9 тыс. финансовых учреждений, включая банки и страховые компании. Они собрали данные и передали их в ФНА для дальнейшей передачи странам-партнерам. Правовые основы, регулирующие обмен информацией о банковских счетах, действуют в Швейцарии с 2017 года. Эта информация включает "финансовые сведения, включая имя, адрес, государство проживания, идентификационный номер налогоплательщика, а также информацию о подотчетном финансовом учреждении, балансе, счете и доходе с капитала". "Используя эти данные, кантональные налоговые органы могут проверить, правильно ли налогоплательщики задекларировали счета, которые они имеют за границей", - пояснили в ФНА.

Ранее Швейцария поддержала, несмотря на свой нейтральный статус, санкции Евросоюза против России, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте прошлого года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцария вошла в этот список.