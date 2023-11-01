Замглавы Минэнерго: экспорт угля по Севморпути может начаться уже к 2025 году

По словам замминистра энергетики РФ Сергея Мочальникова, целесообразность такого варианта определяют покупатель и продавец

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Арктика может стать дополнительной транспортной артерией для российских угольщиков, первые объемы экспорта угля по Северному морскому пути могут появиться уже к 2025 году. Об этом в интервью ТАСС в рамках Российской энергетической недели сообщил заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников.

"В арктическом бассейне есть угольные компании, которые планируют добывать уголь, практически весь их экспорт будет ориентирован именно на Севморпуть. Первые объемы там должны появиться уже к 2025 году", - сказал он.

По словам Мочальникова, целесообразность такого варианта определяют покупатель и продавец: если они считают целесообразной и приемлемой стоимость логистики, то возникает необходимость в этом маршруте.

"Совокупная себестоимость добычи и доставки угля по маршруту должна быть приемлемой для компаний. Здесь много переменных, но мы смотрим на этот маршрут тоже. Безусловно, Арктика с учетом ряда факторов может стать дополнительной транспортной артерией для наших угольщиков", - отметил замминистра.

Он напомнил, что основной рынок сбыта - это страны Азиатско-Тихоокеанского региона и страны глобального Юга. Туда, помимо Севморпути, есть маршрут через Черное море и Индийский океан или через Балтику - рассматриваются все пути. "Они сильно зависят от товара, характеристик и стоимости угля, размера балкера, который его везет. Все маршруты в ежедневной проработке, угольные компании этим занимаются каждый день, смотрят новых операторов, новые маршруты и, соответственно, новых потребителей", - подчеркнул Мочальников, добавив, что в зависимости от конъюнктуры возможно как наращивание, так и уменьшение объемов поставок через балтийские и черноморские порты.

ТАСС - информационный партнер Российской энергетической недели.