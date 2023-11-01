1 ноября, 07:18

Замглавы Минэнерго: экспорт угля по Севморпути может начаться уже к 2025 году

По словам замминистра энергетики РФ Сергея Мочальникова, целесообразность такого варианта определяют покупатель и продавец

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Арктика может стать дополнительной транспортной артерией для российских угольщиков, первые объемы экспорта угля по Северному морскому пути могут появиться уже к 2025 году. Об этом в интервью ТАСС в рамках Российской энергетической недели сообщил заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников.

Читайте также
Интервью
Замглавы Минэнерго: инвестиции в угольную отрасль в ближайшие пять лет будут стабильными

"В арктическом бассейне есть угольные компании, которые планируют добывать уголь, практически весь их экспорт будет ориентирован именно на Севморпуть. Первые объемы там должны появиться уже к 2025 году", - сказал он.

По словам Мочальникова, целесообразность такого варианта определяют покупатель и продавец: если они считают целесообразной и приемлемой стоимость логистики, то возникает необходимость в этом маршруте.

"Совокупная себестоимость добычи и доставки угля по маршруту должна быть приемлемой для компаний. Здесь много переменных, но мы смотрим на этот маршрут тоже. Безусловно, Арктика с учетом ряда факторов может стать дополнительной транспортной артерией для наших угольщиков", - отметил замминистра.

Он напомнил, что основной рынок сбыта - это страны Азиатско-Тихоокеанского региона и страны глобального Юга. Туда, помимо Севморпути, есть маршрут через Черное море и Индийский океан или через Балтику - рассматриваются все пути. "Они сильно зависят от товара, характеристик и стоимости угля, размера балкера, который его везет. Все маршруты в ежедневной проработке, угольные компании этим занимаются каждый день, смотрят новых операторов, новые маршруты и, соответственно, новых потребителей", - подчеркнул Мочальников, добавив, что в зависимости от конъюнктуры возможно как наращивание, так и уменьшение объемов поставок через балтийские и черноморские порты.

ТАСС - информационный партнер Российской энергетической недели. 

Теги:
РоссияАрктика сегодня
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация