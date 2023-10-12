Росрыболовство сообщило о росте доли дружественных стран в рыбном экспорте РФ в 1,5 раза

Она составила около 60%

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Доля дружественных стран в российском рыбном экспорте за январь - сентябрь 2023 года выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила около 60%. Об этом сообщило Росрыболовство.

"Доля дружественных и нейтральных стран в структуре экспорта российской рыбной продукции за период с января по сентябрь (девять месяцев) 2023 года составила около 60% (946 тыс. тонн продукции общей стоимостью $1,8 млрд), увеличившись в полтора раза (+49,4%) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", - говорится в сообщении.

Ведомство также сообщило, что, по предварительным данным ФТС России, экспорт рыбной продукции (без учета торговли вне зоны действия таможни) за январь - сентябрь 2023 года составил 1,6 млн тонн, что на 7% выше уровня за аналогичный период прошлого года. В стоимостном выражении экспорт достиг $4,1 млрд.

"Соответственно, наблюдается снижение доли поставок российской рыбной продукции в недружественные страны: в 2021 году - 69%, в 2022 году - 61%, за период с января по сентябрь 2023 года - 41%. Таким образом, доля недружественных стран в структуре экспорта рыбной продукции снизилась на 40% за год", - отмечается в сообщении ведомства.

Ранее в среду министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе пленарной сессии в Госдуме сообщил, что доля дружественных стран в российском экспорте с 2022 года увеличилась в два раза.