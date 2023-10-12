12 октября, 16:33

В ФТС заявили о росте объема торговли России со всеми странами СНГ, кроме Молдавии

В 2023 году он вырос более чем на 10% в стоимостном выражении, отметил врио руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов

ДУШАНБЕ, 12 октября. /ТАСС/. Динамика торговли России со всеми странами СНГ, за исключением Молдавии, в этом году положительная, сообщил ТАСС врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.

"У России со всеми странами СНГ положительная динамика, рост [торговли], за исключением Молдовы. Понятно, что тут геополитика вмешалась", - сказал Давыдов после 77-го заседания совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ, которое состоялось в Душанбе.

На заседании совета врио руководителя ФТС сообщил, что объем взаимной торговли стран СНГ в этом году вырос более чем на 10% в стоимостном выражении, а грузооборот - на 18%. 

Теги:
РоссияМолдавия
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