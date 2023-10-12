Цивилев заявил, что потенциал рынка газомоторного топлива России огромен

Губернатор Кемеровской области также отметил, что доля газомоторного топлива в общем объеме потребления моторного топлива не превышает 2%, доля газового транспорта составляет не более 0,5%

КЕМЕРОВО, 12 октября. /ТАСС/. Рынок газомоторного топлива в России имеет огромный потенциал. Такое мнение выразил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика", прошедшем в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя", сообщила в четверг пресс-служба правительства области.

"Потенциал использования газомоторного топлива в стране просто огромен. У нас есть экономически подтвержденные результаты и хороший опыт в использовании сжиженного природного газа на карьерных самосвалах при добыче угля. Кроме того, в городах, где общественный транспорт переведен на газомоторное топливо, наблюдается положительный экологический эффект", - приводятся в сообщении слова Цивилева.

В пресс-службе уточнили, что губернатор также рассказал о предварительных итогах развития рынка газомоторного топлива в стране, отметив, что доля данного топлива в общем объеме потребления моторного топлива не превышает 2%, доля газового транспорта составляет не более 0,5%.

"При этом госпрограмма Минэнерго и Минпромторга РФ работает: субсидии предоставляются, газовые заправки открываются. Очень серьезно занимается этим вопросом компания "Газпром газомоторное топливо". Появились частные крупные инвесторы", - добавил глава региона.

В свою очередь, в пресс-службе отметили, что внедрение газомоторной техники является одной из приоритетных задач государственной политики, направленной на снижение себестоимости перевозок, повышение конкурентоспособности российских предприятий и уменьшение негативного влияния транспорта на состояние окружающей среды.