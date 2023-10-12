В Приангарье предложили выделить майнинг в отдельный вид деятельности

Это позволит обеспечивать его налоговое и тарифное регулирование, в том числе на региональном уровне

ТАСС, 12 октября. Правительство Иркутской области обратилось к федеральным органам власти с предложением выделить майнинг в отдельный вид экономической деятельности и определить условия размещения майнинговых центров. Об этом сообщает пресс-служба правительства области со ссылкой на доклад председателя правительства региона Константина Зайцева на Российской энергетической неделе.

По итогам 2022 года выработка электроэнергии в энергосистеме региона составила 68,6 млрд кВт⋅ч, а потребление достигло рекордных 64,4 млрд кВт⋅ч. Кроме того, Приангарье занимает второе место среди регионов России по росту потребления электроэнергии.

"Правительством Иркутской области направлены в адрес правительства Российской Федерации, министерства энергетики Российской Федерации и комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике обращения с предложениями о разработке правовых механизмов, стимулирующих размещение майнинговых центров обработки данных там, где имеются свободные сетевые генерирующие мощности и не требуется дополнительное строительство генерации или развитие магистральной сети, а также о выделении майнинга цифровой валюты в отдельный вид экономической деятельности, что позволит обеспечивать его налоговое и тарифное регулирование, в том числе на региональном уровне", - говорится в сообщении.

Власти региона проводят системную работу по выявлению потребителей с нарушением тарифного статуса, когда под видом коммунально-бытовых нужд работают дата-центры. По информации властей, за девять месяцев 2023 года таким потребителям выставлено более 347 млн кВт⋅ч для оплаты по тарифу "прочие" на сумму более 1,3 млрд. рублей, 28% оплачено, остальное находится в досудебной и судебной работе. В то же время в правительстве региона отмечают, что объем "серого" майнинга сокращается и все больше занятых в нем переходят в легальную сферу.

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Ранее в НП "Совет рынка" заявляли, что сейчас в России нет однозначного консенсуса в том, как учитывать майнинг в рамках работы энергорынка, чтобы учесть интересы всех сторон. Председатель правления Совета рынка отметил, что резкий рост числа майнеров приводит к сокращению доли свободной и дешевой электроэнергии, из-за этого у регионов снижается способность развития с точки зрения новых потребителей.

В новость внесена правка (20:45 мск) - уточняется цифра выработки электроэнергии во втором абзаце.