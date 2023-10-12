Росрыболовство: товарооборот РФ и Киргизии в части поставок рыбной продукции вырос на 40%

Он составил 5,2 тыс. тонн

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Объем товарооборота рыбной продукции России и Киргизии в первом полугодии 2023 года вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,2 тыс. тонн. Об этом сообщило Росрыболовство.

"Объем товарооборота рыбной продукции между Российской Федерацией и Киргизской Республикой за шесть месяцев 2023 года составил 5,2 тыс. тонн (около $15 млн) - на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экспорт российской рыбной продукции в Киргизию вырос на 25% и составил 3,2 тыс. тонн, объем импорта киргизской рыбной продукции вырос на 72% и составил 2,1 тыс. тонн.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером Киргизии Садыром Жапаровым заявил, что товарооборот между Москвой и Бишкеком только за первые шесть месяцев этого года увеличился почти на 18%.