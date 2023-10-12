В Крыму средняя стоимость размещения в курортный сезон снизилась на 10-15%

Регион за восемь месяцев 2023 года посетили 3,8 млн человек

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Средняя стоимость размещения в Крыму в курортный сезон снизилась на 10-15% в 2023 году. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Средняя стоимость [размещения] снизилась на 10-15%, а в некоторых случаях - на 40%", - сказал Волченко на круглом столе в Совете Федерации, посвященном итогам летнего туристического сезона 2023 года.

Он отметил, что регион за восемь месяцев этого года посетили 3,8 млн человек, что на 28% ниже, чем за аналогичный период 2022 года.

Ранее председатель правительства региона Юрий Гоцанюк сообщал, что около 6,4 млн туристов посетили Крым в 2022 году, большинство из них прибыли автотранспортом по Крымскому мосту. Более 85% туристов из других субъектов РФ прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, около 15% - поездами. В 2021 году Крым в четвертый раз побил рекорд по туристическому потоку за весь постсоветский период - 9,4 млн человек.