Родригес: преступные санкции Запада не остановили экономический рост России и Венесуэлы

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что Российская энергетическая неделя и договоренности в ОПЕК + послужат "стабилизации мирового энергетического рынка и мировых цен на энергоносители"

КАРАКАС,12 октября /ТАСС/. Преступные санкции США и европейских стран не остановили экономический рост России и Венесуэлы. Об этом заявила в интервью телеканалу Venezolana de Televisión вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, которая принимает участие в работе Российской энергетической недели (РЭН).

На энергетическом форуме в Москве президент России "Владимир Путин сделал важные, впечатляющие заявления о влиянии блокады не только на Россию, но и на европейские страны, подчеркнув рост потребления энергоносителей и экономики России", несмотря на введенные санкции, отметила Родригес. "Примерно также мы говорим о блокаде Венесуэлы, об уроках незаконной, преступной блокады Запада против наших стран", - отметила она.

Родригес подчеркнула, что Российская энергетическая неделя и договоренности в ОПЕК + послужат "стабилизации мирового энергетического рынка и мировых цен на энергоносители".