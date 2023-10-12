Индексы Мосбиржи и РТС торговались разнонаправленно

По итогам дня они находились на уровне 3 194,66 и 1 026,42 пункта соответственно

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Российский фондовый рынок продемонстрировал разнонаправленное движение ведущих индексов. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,61%, до 3 194,66 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 2,11%, до 1 026,42 пункта. Курс доллара снизился на 2,77%, до 97,42 рубля, евро снизился на 3,46%, до 102,81 рубля, юань снизился на 2,98%, до 13,3 рубля.

"Российский рынок акций в четверг торговался в красной зоне на фоне укрепившегося рубля и негативной внешнерыночной и геополитической конъюнктуры. <…> Несмотря на усиление глобального доллара, нефть вышла в умеренный плюс после публикации месячного отчета ОПЕК ", - сообщил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки "Русагро" (+5,38%), акции "Мосбиржи" (+4,07%), акции "Лукойла" (+2,69%), привилегированные и обыкновенные акции "Мечела" (+2,63% и +2,46% соответственно), бумаги "Селигдара" (+3,16%) и обыкновенные акции АФК "Система" (+2,32%).

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки "Циана" (-3,02%), обыкновенные акции ДЭК (-2,24%), обыкновенные акции ТМК (-1,85%), акции "Ренессанса" (-1,7%), котировки "Распадской" (-1,65%).

Прогноз на 13 октября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 13 октября - 3 100 - 3 200 пунктов, по курсу доллара - 95-99 рублей.

"В России ожидается старт торгов акциями Группы "Астра". Фактор пятницы и вероятная склонность рубля к укреплению могут сдерживать активность покупателей", - добавил Бахтин.