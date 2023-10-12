Группа "Россети" внедряет новые цифровые проекты

Компания внедряет платформу технологического управления РС-20, замещает импортное программное обеспечение и развивает зарядную инфраструктуры для электротранспорта

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. "Россети" в настоящее время внедряют платформу технологического управления РС-20, замещают импортное программное обеспечение и развивают зарядную инфраструктуры для электротранспорта. Об этом в ходе РЭН рассказал заместитель генерального директора по цифровой трансформации холдинга "Россети" Константин Кравченко.

В рамках сессии РЭН "Цифровая трансформация энергетики" Кравченко отметил, что разработанная группой "Россети" платформа РС-20 уже применяется для информационного обмена с Системным оператором по объектам генерации мощностью от 5 МВт и сетевого комплекса напряжением 110 кВ и выше.

Это решение позволяет устранить проблемы, связанные с разрозненностью данных, автоматизировать и унифицировать информационный обмен на базе единой модели электроэнергетического комплекса. "Россети" предлагают распространить данный опыт на сетевые организации с более низким напряжением и разместить модули платформы на маркетплейсе IT-сервисов и приложений "ГосМаркет", отметил он.

РС-20 - системообразующий проект Индустриального центра компетенций "Электроэнергетика", созданного правительством РФ. Кроме того, в рамках ИЦК ведущие компании отрасли прорабатывают решения, связанные с созданием "цифровых двойников", систем предективной аналитики и управления производственными активами, новых инструментов взаимодействия с потребителями.

Кравченко, выступая на сессии "Электромобили: производство и инфраструктура", отметил, что в настоящее время из-за малого парка электрических машин существующая в России сеть зарядных станций недозагружена. Кроме того, для эффективного использования инфраструктуры необходимо решить вопрос оптимального размещения станций разных операторов. Эту функцию может выполнять специализированный оператор, который будет анализировать общую загрузку сети и планировать ее развитие.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.

ТАСС - информационный партнер Российской энергетической недели.