СМИ: доля российского природного газа на рынке Греции достигла в сентябре рекордных 72%

По данным газета Kathimerini, российский природный газ вернулся на Европы, несмотря на то что конфликт на Украине продолжается

АФИНЫ, 12 октября. /ТАСС/. Доля российского природного газа на рынке Греции достигла в сентябре рекордных 72%, несмотря на заявленное желание греческих властей избавиться от природного газа из РФ. Об этом сообщает газета Kathimerini.

Как пишет издание, российский природный газ вернулся на рынок Греции, а также Европы, несмотря на то что конфликт на Украине продолжается. Импорт его по газопроводам уменьшился, а объем перевозок в сжиженном виде (СПГ) на судах вырос. Доля российского природного газа на греческом рынке за девять месяцев 2023 года достигла уровня, который предшествовал началу специальной военной операции, а в сентябре она поставила рекорд, достигнув 72%. Доля газа из РФ в общем объеме на внутреннем рынке с 35,7% за 9 месяцев 2022 года и 14,3% за весь год (снижение на 68,3% по сравнению с 2021 годом) выросла за 9 месяцев 2023 года до 45%. По мнению газеты, рост является результатом российской политики поставок СПГ по низким ценам, которая направлена на ограничение потерь доходов от природного газа, транспортируемого в Европу по трубопроводам.

Газета отмечает, что за семь месяцев 2023 года импорт СПГ из России в Европу увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Россия в настоящее время является вторым по величине экспортером СПГ в Европе, и, по данным международной организации Global Witness, стоимость российского СПГ, поступающего в Европу за семь месяцев 2023 года, составила 5,29 млрд евро.

В свою очередь греческий информационный портал newsbreak.gr называет намерение греческого премьера Кириакоса Мицотакиса отказаться от российского природного газа "непостижимым преступлением". Как отмечает портал, Греция "вновь покупает российский природный газ, но он в итоге обходится более дорого". По мнению портала, Мицотакис сам виноват в росте цен, что является "преступлением против греческих домохозяйств и греческого бизнеса". Издание подчеркивает, что Греция является чемпионом по импорту российского природного газа.

В среду президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании Российской энергетической недели, что страны Европы вовсе прекратили бы закупки газа из России по любым маршрутам, если считали бы нравственным вопросом приобретение российских энергоресурсов. Он также отметил, что европейские страны продолжат закупать сжиженный природный газ у США, несмотря на то что это на 30% дороже российского газа.