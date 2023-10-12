СМИ: Украина вошла в десятку стран с самым высоким уровнем безработицы

В топ-10 вошли в основном страны Африки и Ближнего Востока, в том числе Республика Конго и Палестина, передает украинский аналитический портал "Слово и дело"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Украина находится в списке 10 стран с самым высоким в мире уровнем безработицы. Об этом сообщил украинский аналитический портал "Слово и дело" со ссылкой на данные Нацбанка Украины и портала Trading Economics.

В топ-10 вошли в основном страны Африки и Ближнего Востока, в том числе Республика Конго и Палестина. Согласно статистике, приведенной порталом, самый высокий уровень безработицы в ЮАР - 32,6%. Украина замыкает десятку. Как указывает "Слово и дело", по данным Нацбанка, в прошлом году безработица в стране составила 21,1%, это максимум с 2010 года. В этом году она прогнозируется на уровне 19%. Регулятор ожидает снижения уровня безработицы в следующие два года - до 16,9% в 2024 году и 14,4% в 2025 году.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна потеряла 3,5 млн рабочих мест в результате вооруженного конфликта.

6 октября украинское издание "Страна" со ссылкой на монетарный и макроэкономический обзор Нацбанка Украины сообщило, что регулятор констатировал нехватку рабочих рук в экономике страны. Согласно документу, наблюдается рост количества вакансий на рынке труда, однако предложение рабочей силы ограничено из-за двух факторов: миграции украинцев за рубеж и мобилизации мужчин в вооруженные силы.