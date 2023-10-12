Правительство допустило либеризацию экспорта топлива при необходимости

По словам вице-премьера Александра Новака, кабмин намерен не допустить затоваривания рынка топлива РФ

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Правительство РФ намерено не допустить затоваривания рынка топлива РФ, поэтому существующие ограничения экспорта при необходимости могут либерализовать. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".

"Безусловно, нельзя допустить затоваривания и снижения переработки на нефтеперерабатывающих заводах. Поэтому при необходимости экспорт будет либерализовываться. Но ранее принятые меры, которые с 6 октября вступили в силу, они обеспечат сохранение необходимого объема поставок на внутренний рынок", - отметил он.