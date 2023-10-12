Новак связал дефицит топлива в ЕС с введением потолка цен на нефть из России

По словам вице-премьера, нефть РФ "продолжает продаваться в дружественные страны, продается выше потолка"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Дефицит топлива, который наблюдается сейчас в Европе, связан в том числе с введением западными странами потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".

"Наша нефть продолжает продаваться в дружественные страны, продается выше потолка. Да, это создало дополнительные сложности и трудности по организации поставок. Но в конечном итоге это удорожает общую стоимость продукции, за которую платит потребитель, в первую очередь европейские потребители, и потребители Соединенных Штатов Америки", - сказал он.

"Те, кто ввел потолок цен, они и платят более дорогую цену. Поэтому [мы видим] цены, практически максимально рекордные на дизельное топливо в той же Европе. И сегодня Европа испытывает дефицит дизельного топлива", - добавил он.

О ценовом потолке

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ, одновременно страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из РФ. Предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения этих ограничений необходимо согласие со стороны всех государств ЕС и членов G7.

Россия неоднократно заявляла, что не будет поставлять нефть странам, которые используют этот механизм.

Между тем в конце сентября США заявляли, что страны Запада не собираются отказываться от применения потолка цен, однако министр финансов США Джанет Йеллен отмечала снижение эффективности этого инструмента.