Эксперт: IPO будет активно развиваться в текущем году

По словам зампредседателя правления, главы корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаила Автухова, за недавний период времени Совкомбанк принял участие в нескольких сделках SPO и IPO

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Направление IPO (процесс первичного размещения акций компании на фондовом рынке - прим. ТАСС) будет испытывать бурный рост в текущем году. Такое мнение высказал заместитель председателя правления, глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов в рамках конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка, сообщила в четверг пресс-служба банка.

"Мы считаем, что направление IPO будет испытывать бурный рост, которому будут способствовать транзакционные сложности с движением капитала и внутренняя денежная масса", - пояснил Автухов, его слова приводятся в сообщении.

Он также отметил, что за недавний период времени Совкомбанк принял участие в нескольких сделках SPO (вторичное публичное предложение акций компанией - прим. ТАСС) и IPO.

"Одна из сделок закрылась с переспросом в несколько раз. В настоящее время идет подготовка к еще нескольким сделкам. Ожидается, что итоги этого размещения будут впечатляющими", - пояснил Автухов.

На данный момент наблюдается рост активности на фондовом рынке со стороны физических лиц и институциональных инвесторов, рассказал Автухов. "Это предпосылки для серьезного масштабирования и увеличения. Те, инвесторы, кто увидят и оценят эти возможности выйдут на рынок. Мы ожидаем сделки на десятки миллиардов", - добавил спикер.