Сенатор считает, что упрощение открытия бизнеса в РФ поможет интеграции соотечественников

Александр Шендерюк-Жидков отметил, что соотечественники должны иметь возможность получать электронную визу бесплатно или по символической цене

КАЛИНИНГРАД, 12 октября. /ТАСС/. Облегчение возможностей для открытия бизнеса в России, доступные электронные визы, доступ на рынок труда и информационное взаимодействие помогут в возвращении на родину соотечественникам из других государств. Такое мнение высказал в Telegram-канале сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков по итогам прошедших в Калининграде парламентских слушаний Парламентского собрания Союза Белоруссии и России о положении соотечественников за рубежом.

"Сегодня видятся четыре вопроса, решение которых позволило бы серьезным образом содействовать улучшению ситуации с нашими соотечественниками: электронная виза, доступ на рынок труда, возможность легко открыть свой бизнес России. Ну и, наконец, последнее - цифровизация", - написал сенатор.

Он пояснил, что соотечественники должны иметь возможность получать электронную визу бесплатно или по символической цене. Облегченный доступ на рынок труда может стать безболезненным решением проблем, связанных с безработицей, особенно в настоящее время, когда вопросы миграционной политики стали чувствительными. По мнению сенатора, данные меры позволят интегрировать в РФ экономически активных людей, которые во многом уже помогают стране преодолевать санкционное давление.

"С точки зрения цифровизации ничто нам не мешает создать отдельный раздел на "Госуслугах", что позволит как наладить информационное взаимодействие с ними [соотечественниками], так и во многом восстановить законные права проживающих за рубежом наших граждан", - отметил Шендерюк-Жидков.

Сенатор добавил, что Калининград долгие годы является уникальным хабом для соотечественников. В 1990-е годы он стал регионом, в который возвращались соотечественники из Казахстана и Прибалтики. Новый всплеск внимания к региону, по его словам, наблюдался сначала в 2018 году с чемпионатом мира по футболу, а затем с реализацией на территории области эксперимента по электронной визе с июля 2019 года. "И даже сейчас, когда взаимоотношения очень осложнены санкционным давлением, мы видим, как Калининград является мостом для наших соотечественников для взаимодействия с большой Родиной", - заключил он.