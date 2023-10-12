В Госдуме призвали к ревизии всех концессионных соглашений в сфере теплоснабжения

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев отметил, что назрела острая необходимость вычленить псевдосоглашения, определить, нужны ли такие концессии в принципе, и, как не допустить этого в будущем

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР) выступил за качественную ревизию всех концессионных соглашений в сфере теплоснабжения с целью выявления псевдоконцессий.

"Нужна ревизия всех концессий, выявление псевдоконцессий и какие средства из них идут на модернизацию сетей, а какие на представление услуг гражданам", - заявил Кошелев на Российской энергетической неделе.

"Граждане жалуются, что на фоне регулярного повышения тарифов до сих пор не понятно, что из уплаченного идет действительно на модернизацию инфраструктуры и решение проблем, а что - на текущие расходы по предоставлению услуг. То есть по сути имеют место быть псевдоконцессии, которые не отвечаю качественным характеристикам соглашений", - добавил парламентарий.

Он также отметил, что назрела острая необходимость провести ревизию всех концессий, вычленить псевдосоглашения, определить, нужны ли такие концессии в принципе, и, как не допустить этого в будущем. "Помимо этого, надо усилить контроль за концессионными соглашениями. Мы должны четко понимать, куда и как идут средства того или иного концессионера, который без торгов взял муниципальные сети в пользование под предлогом прежде всего их модернизации и создания новых мощностей. Граждане должны видеть, что концессионер действительно ориентирован на развитие, а не просто эксплуатирует и вытягивает последние соки из доставшихся ему в управление сетей", - подчеркнул Кошелев.

Депутат напомнил, что концессионное соглашение - это договор, заключаемый без торгов государством с частным предпринимателем на эксплуатацию и модернизацию тепловых сетей.

ТАСС - информационный партнер Российской энергетической недели.